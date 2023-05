Момент попадания ракеты по зданию в Сдероте попал на видео.



По данным местных властей, три здания пострадали в результате обстрела из Газы.



К счастью, обошлось без пострадавших.



Surveillance camera footage shows one of the rocket impacts in Sderot this evening. pic.twitter.com/oDvr4JGN8s