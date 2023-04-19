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Момент ареста террориста в Шхеме засняли на видео
19.04.2023 18:14 Алина Груднева

Момент ареста террориста в Шхеме засняли на видео

В сети показали момент сегодняшней ночной операции по задержанию террориста, ранившего вчера двух хасидов в Шимон Ха Цадик.

Видео заснято на камеры на шлемах солдат ЦАХАЛа.

Рейд был совершен сегодня ночью в Шхеме. В результате был арестован 15-летний Эбрагим Земер, ранивший двух израильтян вчера.

Напавшего на хасидов оперативно арестовали в продуктовом магазине.
 

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