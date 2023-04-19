



Момент ареста террориста в Шхеме засняли на видео

В сети показали момент сегодняшней ночной операции по задержанию террориста, ранившего вчера двух хасидов в Шимон Ха Цадик.



Видео заснято на камеры на шлемах солдат ЦАХАЛа.



Рейд был совершен сегодня ночью в Шхеме. В результате был арестован 15-летний Эбрагим Земер, ранивший двух израильтян вчера.



Напавшего на хасидов оперативно арестовали в продуктовом магазине.

