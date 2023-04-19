Момент ареста террориста в Шхеме засняли на видео
В сети показали момент сегодняшней ночной операции по задержанию террориста, ранившего вчера двух хасидов в Шимон Ха Цадик.
Видео заснято на камеры на шлемах солдат ЦАХАЛа.
Рейд был совершен сегодня ночью в Шхеме. В результате был арестован 15-летний Эбрагим Земер, ранивший двух израильтян вчера.
Напавшего на хасидов оперативно арестовали в продуктовом магазине.
לוחמי הימ״מ עוצרים בשכם את המחבל שביצע את פיגוע הירי בירושלים >> pic.twitter.com/WbdtzrhPeE— משטרת ישראל (@IL_police) April 19, 2023