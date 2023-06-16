



Молодой еврей арестован за нападение на представителя арабского сектора

В пятницу, 16 июня, полиция арестовала 21-летнего жителя Иерусалима по подозрению в покушении на убийство на расовой почве.



Уточняется, что в апреле молодой человек ударил железный прутом араба за то, что тот сидел и общался с молодой еврейской девушкой.



У потерпевшего произошло кровоизлияние в мозг. Подозреваемый, в свою очередь, после этого случая покинул страну.



Его арестовали после того, как он вернулся в Израиль. Сегодня окружной суд Иерусалима продлил срок его содержания под стражей на четыре дня. По версии следствия, в нападении участвовал еще один человек.



