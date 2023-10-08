



Много русскоязычных израильтян погибло в результате вторжения ХАМАСа

Хотя окончательные списки имен погибших израильтян еще не были опубликованы, предварительные данные свидетельствуют о том, что среди них, особенно среди павших военнослужащих, много русскоязычных в первом и втором поколениях.



Среди них – майор ЦАХАЛ Авраам Ховлиашвили, старший сержант полиции Алик Позняков, старший лейтенант полиции Алексей Шмаков, старший сержант полиции Алексей Бородовский, старший лейтенант полиции Андрей Пошивай, старший сержант полиции Виталий Карасик, сержант полиции Алёна Остапенко и сержант пожарной службы Евгений Гальский.



Пусть будут благословенна их память.