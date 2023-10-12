



Мнение: злодеяния ХАМАСа перечеркнули миф о двух государствах

После 17 лет дипломатического давления со стороны США с целью ограничить ответные меры на терроризм ХАМАСа, похоже, Вашингтон, наконец, готов позволить Израилю нанести решающий удар по исламистской группировке в Газе. Масштабы - число погибших уже превысило 1200 человек - и чудовищность зверств, совершенных во время нападения 7 октября, похоже, убедили администрацию Байдена, а также премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что сохранение статус-кво в отношениях с ХАМАСом не является адекватным ответом.



Но прошло совсем немного времени, и люди, которые на протяжении последнего поколения влияли и определяли ближневосточную политику Америки и чьи ошибки проложили путь к этой бойне, вернулись к своим привычным проповедям о необходимости создания палестинской арабской государственности.



То, что таких людей до сих пор воспринимают всерьез - не говоря уже о том, что их провозглашают "мудрецами" внешней политики, - просто поражает, особенно когда мало кто в Вашингтоне, похоже, признает, что государство ХАМАС в Газе является доказательством ошибочности их формулировок. Дело не только в том, что убеждения этих исламистов несовместимы с двухгосударственным решением, что сегодня признают даже либералы. Скорее, речь идет о том, что двухгосударственное решение несовместимо с установлением мира в этом регионе.



Джонатан С. Тобин - главный редактор JNS (Jewish News Syndicate)