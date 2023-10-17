



Мнение: с Газой будет сооружена новая граница

Американская помощь является беспрецедентной, гораздо большей, чем та, которую Израиль получил во время войны Йом-Кипура в 1973 году. В настоящее время речь идет о помощи, за которую Израиль должен платить, хотя в будущем она может превратиться в грант (или объем американской помощи будет увеличен на фоне войны и растущих угроз для Израиля). Необходимые корректировки в бюджет Израиля еще предстоит внести, а пока Министерство обороны распорядилось действовать без ограничений, чтобы обеспечить полную боеготовность, а также для проведения необходимых мероприятий на внутреннем фронте.



В связи с этим Министерству обороны уже пришлось провести более 330 похорон военнослужащих ЦАХАЛа, полицейских и сотрудников Службы общей безопасности. Кроме того, реабилитационный отдел Министерства обороны к настоящему времени лечил более 1250 раненых и готов к массовому притоку людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством и нуждающихся в помощи. Министерство обороны и ЦАХАЛ также контролируют весь процесс опознания сотен тел погибших в результате нападения ХАМАСа (включая гражданских лиц) и весь процесс доставки жителей севера и юга в гостиницы для возможности перегруппировки.



Министерство также создало специальную администрацию по оказанию первой помощи населенным пунктам на периферии Газы, которую возглавили генералы Рони Нума и Мики Эдельштейн, и выделило 10 млн. шекелей на начало работы. Этот бюджет предназначен для того, чтобы населенные пункты могли начать начальный процесс возобновления деятельности (от возвращения жителей к сельскохозяйственной деятельности). Долгосрочным восстановлением инфраструктуры и строительством, как ожидается, займется другая администрация, созданная при канцелярии премьер-министра и возглавляемая генеральным директором Комиссии по атомной энергии Моше Эдри.



В то же время в рамках оперативных задач по коренному изменению реальной ситуации на юге Израиль должен провести новую границу с Газой, которая предотвратит подобные атаки в будущем. Для этого потребуются значительные зоны безопасности, а также создание физического военно-оборонительного рубежа, существенно отличающегося от существовавшего до сих пор. Характер новой модели будет определяться степенью результативности военной операции, а ее стоимость будет складываться из тех масштабных затрат, которые, как ожидается, понесет война, исчисляемая сотнями миллиардов шекелей.



Газета Israel Hayom



