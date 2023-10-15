



Мнение: почему Запад не может поверить, что ХАМАС сжигает младенцев?

Как можно оправдать убийство более 1200 человек, сексуальное насилие над женщинами, обезглавливание младенцев и поджоги невинных детей?



Этот вопрос беспокоит меня, когда я наблюдаю, как западные, пропалестинские ученые присоединяются к митингам в поддержку ХАМАСа.



Через несколько дней после этой бойни коалиция из 34 студенческих организаций Гарварда подписала письмо, в котором говорится, что они возлагают полную ответственность за все происходящее насилие на израильский режим и что винить в этом нужно только режим апартеида.



Письмо подписали, в частности, группы поддержки мусульман и палестинцев, Гарвардская организация "Евреи за освобождение", Организация афроамериканского сопротивления.



В то же время в центре Нью-Йорка жители неоднократно проводили митинги в поддержку Палестины, выкрикивая "От реки до моря Палестина будет свободна" и "Нью-Йорк ты увидишь, Палестина будет свободна".



JTA приводит слова одного из организаторов, пожелавшего не называть своего имени, который назвал насилие в Израиле "великой эскалацией исторической борьбы" и "не террористической атакой", а проявлением права палестинцев на самоопределение.



"Они до сих пор не поняли", - говорит Харель Хорев из Центра ближневосточных исследований имени Моше Даяна при Тель-Авивском университете о тех, кого он назвал "идиотской западной пропалестинской академией".



В западном обществе глубоко укоренилось представление о том, что ХАМАС - это "нормальные враги", с которыми можно вести переговоры, пояснил Дэвид Вурмсер, сотрудник Института национальной безопасности и сионистской стратегии "Мисгав", в прошлом консультировавший вице-президента США Дика Чейни.



Но "ХАМАС - это зло", - утверждает Вурмсер. "У него нет политических противников".



Так почему же эта западная, пропалестинская академия не может понять, что недавние атаки террористической организации ХАМАС не имеют ничего общего с колонизацией, оккупацией, угнетением - или даже со страхом, что Израиль подпишет мирный договор с Саудовской Аравией и оставит палестинцев позади?



В основе массовых убийств против Израиля лежит смертоносная, радикальная идеология ХАМАСа. Верить во что-либо другое - значит верить в ложь.



ХАМАС лжет и манипулирует западными СМИ и научными кругами. То, что произошло в Израиле, должно стать предупреждающим знаком для всего Запада, чтобы он проснулся.



"Сила зла приближаются", - утверждает Вурмсер. "Пришло время Западу реагировать и действовать".



Мааян Яффе-Хофман, The Jerusalem Post