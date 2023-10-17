



Мнение: операция в Газе продлится несколько месяцев

ЦАХАЛ готов к длительной операции в Газе, которая может продлиться несколько месяцев. Таковы оценки времени, которое потребуется для разгрома военного крыла ХАМАСа и лишения его способности управлять страной, чтобы создать новую реальность между Израилем и сектором Газа.



Для реализации этого плана потребуется широкое наземное вторжение, которое начнется при соблюдении нескольких условий: завершение сбора сил, их оснащения и других подготовительных мероприятий; наращивание воздушных ударов с целью создания оптимальных условий для действий наземных сил; погода и различные международные процессы - от легитимности до гуманитарных обязательств.



В рамках этой работы Израиль частично восстановил подачу воды в южную часть сектора Газа. Это делается для того, чтобы побудить население двигаться на юг, чтобы вывести гражданских лиц из северной части сектора и предоставить ЦАХАЛу большую свободу действий. ЦАХАЛ даже выделил территорию, которая не будет подвергаться атакам - район Моасси и районы, где до размежевания с Газой в 2005 г. находились поселения Гуш-Катиф, в надежде, что большинство палестинских гражданских лиц уйдут туда. Ожидается, что ООН и другие международные организации в координации с Израилем возведут там палаточный городок. Вероятно, Египет также присоединится к этой инициативе и внесет свой вклад, чтобы предотвратить миграцию сотен тысяч палестинцев через свою границу.



Газета Israel Hayom, Йоав Лимор



