



Мнение: ХАМАС похоронил планы по созданию двух государств

Зверства, совершаемые террористами ХАМАСа против Израиля, навсегда похоронили мирный процесс и решение о двух государствах. В этом виноват ХАМАС. Но не только ХАМАС.



Настанет время, когда придется расплачиваться за военные и разведывательные провалы Израиля. Сейчас это время не пришло.



Ответственность за эти отвратительные преступления несет не только ХАМАС, но и другое палестинское крыло, ПА во главе с Махмудом Аббасом, тоже виновата. ХАМАС никогда не был приверженцем мирного процесса или решения о двух государствах. А вот Аббас якобы принял.



Но слышали ли вы, чтобы Аббас осуждал злодеяния ХАМАС? Вместо этого его политическая партия ФАТХ обратилась в социальных сетях с призывом к своему народу "убивать всех, кто является поселенцем, всех, кто является израильтянином".



Должно ли это быть сюрпризом? Для тех, кто следит за действиями Палестинской автономии на протяжении последних двух десятилетий, - нет. Предшественник Аббаса, Ясир Арафат, отклонил предложение Израиля о создании независимого государства в 2000 году. Аббас отклонил аналогичное предложение в 2008 году.



Это фактический конец мирного процесса, хотя большинство стран Запада не согласятся с таким очевидным выводом.