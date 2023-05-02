



Мнение: Бельгия станет первым мусульманским государством в Европе

Многочисленные результаты социальных исследований свидетельствуют о том, что Бельгия может стать первым мусульманским государством в Европе.



По данным "Аруц Шева", об этом говорится в статься ежемесячника Causeur.



"Миграционные соглашения, подписанные с Марокко и Турцией, и крайняя доброжелательность по отношению к наиболее радикальному мусульманскому населению подпитывают политический клиентелизм левых в Бельгии. Это открывает демографическую бомбу, которая может сделать Бельгию первым мусульманским государством в Европе", - считает член Института политических исследований Селин Пина.



По ее словам, в Бельгии на разных уровнях, в том числе в политическом спектре, многое решают исламисты из-за их многочисленности.



"Население арабо-мусульманского происхождения очень многочисленно в Бельгии, особенно в районе Брюсселя. Тем сложнее, что это население на удивление однородно по происхождению. Подавляющее большинство мусульманского населения Бельгии (от 80 до 90%) происходит от двусторонних соглашений, подписанных в 1964 году с Марокко и Турцией. Марокканцы сегодня являются крупнейшим этнокультурным меньшинством в стране. Эта марокканская иммиграция, происходящая в основном из Рифа, находится под сильным исламистским влиянием", - добавила она.



По ее словам, мусульмане основном сосредоточены в районе Брюсселя. Согласно исследованию 2016 года, некоторые кварталы особенно заняты арабо-мусульманским населением. "Это называется мусульманским поясом Брюсселя".



