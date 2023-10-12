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МККК о войне в Израиле: немедленно освободить заложников
12.10.2023 13:14 Алина Груднева

МККК о войне в Израиле: немедленно освободить заложников

Международный комитет Красного Креста осудил зверства террористической организации ХАМАС в Израиле.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

"Эскалация приводит к неописуемым человеческим страданиям. Удерживание заложников запрещено международным правом, пленники должны быть немедленно освобождены", - сказали в МККК.

Комитет постоянно контактирует с представителями ХАМАСа и официальными лицами Израиля. В МККК добавили, что готовы помочь в попытках освободить заложников, удерживаемых в Газе.

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