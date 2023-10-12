



МККК о войне в Израиле: немедленно освободить заложников

Международный комитет Красного Креста осудил зверства террористической организации ХАМАС в Израиле.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



"Эскалация приводит к неописуемым человеческим страданиям. Удерживание заложников запрещено международным правом, пленники должны быть немедленно освобождены", - сказали в МККК.



Комитет постоянно контактирует с представителями ХАМАСа и официальными лицами Израиля. В МККК добавили, что готовы помочь в попытках освободить заложников, удерживаемых в Газе.