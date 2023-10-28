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Миротворцы ООН заявили, что снаряд попал в базу на юге Ливана
28.10.2023 18:47 Наталья Богинская

Миротворцы ООН заявили, что снаряд попал в базу на юге Ливана



В штаб-квартиру миротворческой миссии ООН на юге Ливана попал снаряд. Об этом сообщил представитель UNIFIL. Это второй подобный инцидент с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.

“Снаряд попал внутрь базы в Накуре”, – сообщил Андреа Тененти. “Раненых не, но есть некоторые повреждения. UNIFIL пытаются проверить, кто выпустил снаряд.

Ливанский военный источник на условиях анонимности, сообщил, что “израильский снаряд пробил цементную стену” вокруг штаб-квартиры UNIFIL .

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