



Миротворцы ООН заявили, что снаряд попал в базу на юге Ливана





В штаб-квартиру миротворческой миссии ООН на юге Ливана попал снаряд. Об этом сообщил представитель UNIFIL. Это второй подобный инцидент с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.



“Снаряд попал внутрь базы в Накуре”, – сообщил Андреа Тененти. “Раненых не, но есть некоторые повреждения. UNIFIL пытаются проверить, кто выпустил снаряд.



Ливанский военный источник на условиях анонимности, сообщил, что “израильский снаряд пробил цементную стену” вокруг штаб-квартиры UNIFIL .