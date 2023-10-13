



Минздрав: с начала войны 3436 раненых, из них 29 в критическом состоянии

С момента начала войны в Израиле, с 7 октября, были госпитализированы в больницы по всей стране 3436 раненых.



Обновленные данные по пострадавшим днем, 13 октября, предоставило министерство здравоохранения.



Всего из этого количества, 29 были в критическом состоянии, 322 - в тяжелом, 610 - в состоянии средней степени тяжести, 2061 - с легкими травмами, 173 испытывали приступы паники.



В настоящее время, в больницах остаются 394 раненых. Из них 99 находятся в тяжелом состоянии, 193 - в состоянии средней степени тяжести, 102 - с легкими травмами.