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Минздрав ПА об ударе в Газе: двое погибших, пятеро раненых
12.05.2023 18:06 Алина Груднева

Минздрав ПА об ударе в Газе: двое погибших, пятеро раненых

Министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу, подтвердило информацию о двух погибших в результате удара ЦАХАЛа по высотке в Газе.

Как сообщалось ранее, ими оказались высокопоставленным членом террористической организации оказался Ияд аль-Хуссани, один из заместителей Икрама аль-Аджури, главы оперативного управления Исламского джихада, и его личный помощник.

Также сообщается о пяти раненых в результате атаки ЦАХАЛа. В свою очередь, палестинские источники ранее сообщали о десяти раненых.
 

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