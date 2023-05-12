



Минздрав ПА об ударе в Газе: двое погибших, пятеро раненых

Министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу, подтвердило информацию о двух погибших в результате удара ЦАХАЛа по высотке в Газе.



Как сообщалось ранее, ими оказались высокопоставленным членом террористической организации оказался Ияд аль-Хуссани, один из заместителей Икрама аль-Аджури, главы оперативного управления Исламского джихада, и его личный помощник.



Также сообщается о пяти раненых в результате атаки ЦАХАЛа. В свою очередь, палестинские источники ранее сообщали о десяти раненых.

