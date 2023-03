Минздрав ПА: минимум трое погибших в Дженине

Министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу, подтвердило гибель как минимум троих палестинцев в ходе рейда ЦАХАЛа в Дженине.



Уточняется, что еще несколько человек были госпитализированы с ранениями.



Ранее сообщалось о минимум четверых ликвидированных, в том числе, террорист, убивший братьев Гилеля и Игаля Янив в Хавара.







🇵🇸 Palestine || The ministry of Health:: Three Palestinians were killed and 7 others were injured during the brutal military raid of Jenin refugee camp. 7.3.23



وزارة الصحة: استشهاد ٣ مواطنين و اصابة ٧ اخرين خلال اقتحام مخيم جنين. pic.twitter.com/oh5YLLsJ3X