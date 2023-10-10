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Минздрав: особые указания по рецептурным препаратам для эвакуированных
10.10.2023 00:31 Mignews

Минздрав: особые указания по рецептурным препаратам для эвакуированных

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что пациенты, которые были эвакуированы из своих домов во время чрезвычайной ситуации и остались без лекарств или потеряли их во время эвакуации, в том числе пациенты, у которых нет оригинальных рецептов или которые уже реализовали ежемесячный рецепт и нуждаются в продолжении приема лекарства, могут пойти в аптеку и запросить у фармацевта лекарство без рецепта в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.
 
Согласно указаниям, фармацевту будет разрешено при необходимости, с соблюдением процедуры и в соответствии со своим профессиональным мнением, выдать пациенту рецептурный препарат без необходимости предварительного подписания рецепта.
 
Полная информация о процедуре опубликована на сайте Минздрава.

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