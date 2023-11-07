



Минздрав Газы: число погибших палестинцев в войне превысило 10 тысяч человек

Число погибших в результате продолжающихся израильских атак в ходе войны в Газе превысило 10 000 человек, сообщило в понедельник палестинское министерство здравоохранения в заблокированном анклаве.



Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра заявил на пресс-конференции, что в результате израильской армии погибли 10 022 человека, еще более 25 000 получили ранения.



Среди погибших - 4 104 ребенка и 2 641 женщина, добавил он.



Аль-Кудра также сообщил, что в Министерство здравоохранения поступили сообщения о 2350 пропавших под завалами людях, в том числе около 1300 детей.



По его словам, за последние несколько часов израильские военные самолеты нанесли удары по трем близлежащим больницам в городе Газа, включая глазную больницу, психиатрическую больницу и детскую больницу "Аль-Рантиси".

