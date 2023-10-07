



Минздрав Газы: 198 погибших палестинцев

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАСу, предоставило первые официальные данные относительно погибших и раненых в ходе операции ЦАХАЛа "Железные мечи".



По данным ведомства, в результате ударов Армии обороны Израиля по объектам террористической организации были ликвидированы 198 палестинцев.



По предварительным подсчетам, ранения получили около 1610 палестинцев. Армия обороны Израиля продолжает наносить ответные удары по объектам террористов.