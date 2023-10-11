



Минздрав: данные о психологической поддержке

За последние дни в центры психологической помощи, которые оказывают поддержку по телефону и через Zoom, поступило около 4000 запросов. Это почти в три раза больше, чем количество обращений, полученных в других стрессовых ситуациях, произошедших в этом году. Кроме того, на горячую линию ЭРАН поступило около 5500 обращений.



Такие цифры обнародовало Министерство здравоохранения Израиля.



Из-за чрезвычайной ситуации и опасности на дорогах физический доступ к центрам помощи был практически полностью ограничен, поэтому для обеспечения помощи коллективы центров выезжали на места и охватили около 150 домов, жителей которых в этом нуждались.



Кроме того, из-за чрезвычайной ситуации Министерство здравоохранения увеличило бюджет центров психологической помощи на юге на 8,8 миллиона шекелей, а также увеличило бюджет проверки поддержки для ассоциаций, которые управляют кризисными центрами, на 3 миллиона шекелей. Министерство здравоохранения планирует увеличивать этот бюджет по мере необходимости.



Бела Бен Гершон, ответственная за оценку чрезвычайных ситуаций и психических травм в Министерстве здравоохранения, заявил:



"Первичное вмешательство чрезвычайно важно, поскольку оно часто предотвращает развитие посттравматических симптомов. Центры психологической поддержки, которые обеспечивают помощь параллельно со Службой помощи ЭРАН, обеспечивают первоначальную психологическую реакцию и доступны каждому, кто этого хочет. Мы призываем всех, кому необходимо обратиться в колл-центры больничных касс и центры психологической помощи, чтобы получить поддержку".



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