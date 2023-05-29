



Минобороны Сирии: пять человек получили ранения в результате израильских ударов

По сообщению сирийского министерства обороны, в ночь на воскресенье израильские ВВС нанесли удары в районе Дамаска. Военные наблюдатели сообщили о пяти раненых в результате атак на объекты ПВО, где размещаются боевики "Хизбаллы".



По данным министерства, удары были нанесены на "определенные позиции в окрестностях Дамаска", но сработала система противовоздушной обороны и сбила несколько ракет. Сообщается о материальном ущербе, жертв нет.



Один объект к северу от столицы находился примерно в 10 километрах от ливанской границы. Также был атакован другой объект между аэропортом и районом Сайида-Зейнаб к юго-востоку от столицы, где присутствуют поддерживаемые Ираном силы.

