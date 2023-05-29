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Минобороны Сирии: пять человек получили ранения в результате израильских ударов
29.05.2023 16:11 Евгения Маркова

Минобороны Сирии: пять человек получили ранения в результате израильских ударов

По сообщению сирийского министерства обороны, в ночь на воскресенье израильские ВВС нанесли удары в районе Дамаска. Военные наблюдатели сообщили о пяти раненых в результате атак на объекты ПВО, где размещаются боевики "Хизбаллы".

По данным министерства, удары были нанесены на "определенные позиции в окрестностях Дамаска", но сработала система противовоздушной обороны и сбила несколько ракет. Сообщается о материальном ущербе, жертв нет.

Один объект к северу от столицы находился примерно в 10 километрах от ливанской границы. Также был атакован другой объект между аэропортом и районом Сайида-Зейнаб к юго-востоку от столицы, где присутствуют поддерживаемые Ираном силы.
 

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