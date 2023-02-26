



Министры кабинета выступают против саммита в Иордании

Лидер оппозиции Яир Лапид высмеял членов кабинета министров, которые выступили против заявления правительства после саммита с палестинцами в Иордании.



“Не может быть, чтобы Государство Израиль отправляло официальную делегацию самого высокого ранга на поддерживаемый США саммит, договаривалось, а затем высокопоставленные министры в кабинете писали против самих себя”, – написал в Twitter Лапид. “Это не правительство, это опасный хаос”.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир после новостей о том, что Израиль согласился на кратковременное замораживание поселений в Акабе прокомментировал это в Twitter: “То, что произошло в Иордании (если это произошло), останется в Иордании”.



Министр Негева и Галилеи Ицхак Вассерлауф пишет: “Если кто-то проводит саммит в Иордании без участия правительства, ему не следует ожидать, что правительство поддержит его выводы”.



Министр финансов Бецалель Смотрич пообещал, что не будет замораживания строительства поселений “даже на один день”.