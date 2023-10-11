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Министр здравоохранения против лечения террористов
11.10.2023 18:00 Алина Груднева

Министр здравоохранения против лечения террористов

Министр здравоохранения Моше Арбель выступил категорически против лечения террористов в израильских больницах.

Соответствующее обращение он написал премьер-министру Биньямину Нетаниягу, призвав, чтобы ЦАХАЛ и Службы тыла разобрались с этим вопросом.

Арбель отметил, что необходимо лечить жертв террора среди мирного населения и военных. По его словам, поступление этих кровожадных убийц в больницы "существенно вредит этим усилиям".

"Поэтому под моим руководством система общественного здравоохранения не будет их лечить", - подчеркнул Арбель.

Его обращение к Нетаниягу было сделано после того, как стало известно о том, что в больницу вместе с пострадавшими израильтянами попали три раненых террориста.
 

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