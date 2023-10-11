



Министр здравоохранения против лечения террористов

Министр здравоохранения Моше Арбель выступил категорически против лечения террористов в израильских больницах.



Соответствующее обращение он написал премьер-министру Биньямину Нетаниягу, призвав, чтобы ЦАХАЛ и Службы тыла разобрались с этим вопросом.



Арбель отметил, что необходимо лечить жертв террора среди мирного населения и военных. По его словам, поступление этих кровожадных убийц в больницы "существенно вредит этим усилиям".



"Поэтому под моим руководством система общественного здравоохранения не будет их лечить", - подчеркнул Арбель.



Его обращение к Нетаниягу было сделано после того, как стало известно о том, что в больницу вместе с пострадавшими израильтянами попали три раненых террориста.

