



Министр Шакед: немедленно созвать кабинет - до того, как случилась катастрофа

Министр внутренних дел Аелет Шакед направила срочное письмо в адрес премьер-министра Яира Лапида.



Шакед указывает на то, что в связи с серией атак против израильтян в Иудее и Самарии совершение теракта, в результате которого погибнут граждане Израиля - лишь вопрос времени.



Министр считает, что необходимы срочные активные действия по искоренению терроризма, и требует в связи с этим немедленно созвать заседание кабинета.



Шакед пишет: “Гнезда террора - Шхем и Дженин активно и безостановочно работают ради совершения террористических атак. Необходима сильная акция для того, чтобы предотвратить катастрофу. Сегодняшний обстрел израильской машины лишь чудом не закончился тем, что кто-то погиб. Но в определенной точке чудеса заканчиваются”