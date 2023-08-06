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Министр ПА призвал объявить “Оцма Йегудит” “террористической партией”
06.08.2023 09:04 Наталья Богинская

Министр ПА призвал объявить “Оцма Йегудит” “террористической партией”

Высокопоставленный палестинский чиновник заявил 5 августа, что ультраправая партия “Оцма Иегудит” должна быть признана “террористической партией” после убийства палестинца в ПА. 

Хусейн аль-Шейх, министр по гражданским делам Палестинской автономии и генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, написал в Twitter: “Мы призываем международное сообщество и международные институты рассматривать партию террориста Итамара Бен-Гвира как террористическую партию, учитывая его личную и партийную историю подстрекательства к убийству палестинцев”.

Элиша Йеред, который в настоящее время находится под арестом по подозрению в причастности к убийству 19-летнего Кусаи Джамаля Матана, был пресс-секретарем депутата Кнессета от “Оцма Йегудит” Лимор Сонн Хар-Мелех. Он ушел в отставку в апреле из-за критики государственной политики безопасности.

В пятницу вечером Матан был смертельно ранен недалеко от города Бурка в ПА, на частной палестинской земле в ходе столкновений, которые вспыхнули после того, как поселенцы напали на деревню.

В прошлом Йеред в социальных сетях призывал “стереть палестинские деревни”, а также к “кровной мести” за нападения, угрожая, что “если силы безопасности не сделают этого, то это сделают храбрые евреи”.

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