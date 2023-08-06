



Министр ПА призвал объявить “Оцма Йегудит” “террористической партией”

Высокопоставленный палестинский чиновник заявил 5 августа, что ультраправая партия “Оцма Иегудит” должна быть признана “террористической партией” после убийства палестинца в ПА.



Хусейн аль-Шейх, министр по гражданским делам Палестинской автономии и генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, написал в Twitter: “Мы призываем международное сообщество и международные институты рассматривать партию террориста Итамара Бен-Гвира как террористическую партию, учитывая его личную и партийную историю подстрекательства к убийству палестинцев”.



Элиша Йеред, который в настоящее время находится под арестом по подозрению в причастности к убийству 19-летнего Кусаи Джамаля Матана, был пресс-секретарем депутата Кнессета от “Оцма Йегудит” Лимор Сонн Хар-Мелех. Он ушел в отставку в апреле из-за критики государственной политики безопасности.



В пятницу вечером Матан был смертельно ранен недалеко от города Бурка в ПА, на частной палестинской земле в ходе столкновений, которые вспыхнули после того, как поселенцы напали на деревню.



В прошлом Йеред в социальных сетях призывал “стереть палестинские деревни”, а также к “кровной мести” за нападения, угрожая, что “если силы безопасности не сделают этого, то это сделают храбрые евреи”.