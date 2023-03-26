



Министр обороны посетил раненых солдат в госпитале

Министр обороны Йоав Галант посетил госпиталь Бейлинсон в Петах-Тикве в воскресенье днем и встретился с Илоном Бен Наамой и Ури Бен Зохаром, двумя солдатами ЦАХАЛа, которые были ранены в результате террористической атаки в Хавара прошлой ночью. Также министр пооббщался с их семьями.



Галанта сопровождали директор госпиталя доктор Эран Ротман, заведующий отделением кардиохирургии и торакальной хирургии профессор Дан Аравот и командир бригады Кфир подполковник Шарон Алтит.



В результате нападения один из военнослужащих был тяжело ранен, другой - средней степени тяжести. Сегодня утром в больнице сообщили, что их состояние улучшилось, и они оба находятся в состоянии средней степени тяжести.



Предполагается, что террористы открыли огонь по солдатам из проезжавшей мимо машины. Ведется розыск стрелков.



