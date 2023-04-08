



Министр: если Насралла изменит правила игры, пострадает Ливан

Израиль не хочет крупномасштабной войны, но если генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла додумается изменить "правила игры", то сам Ливан будет уничтожен.



Такое заявление в интервью 12-му каналу сделал министр туризма Хаим Кац.



"Будет нанесен ущерб и гражданской инфраструктуре", - сказал он.



По словам Каца, в первую очередь ответственность за атаки несут террористические организации, но правительство ответственно за то, что происходит на территории страны. Министр также добавил, в случае необходимости, Израиль нанесет серьезный ущерб Газе, подконтрольной ХАМАСу.



"Также необходимо немедленно пресечь все подстрекательские факторы среди израильских арабов, которые ведут к насилию на Храмовой горе", - подчеркнул он.





