



МИД РФ: "В Газе погиб россиянин Джамаль Хасван"

"Российская дипмиссия в Палестине" подтверждает гибель гражданина РФ, а также его жены и сына в результате израильских ночных авиаударов по сектору Газы, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства Алия Зарипова.



"Представительство РФ в Палестине с прискорбием подтверждает гибель российского гражданина сегодня в секторе Газы. Его звали Джамаль Хасван, 1970 года рождения. Также погибли его жена и старший сын. Гражданства России у обоих не было. Однако вопрос с получением гражданства сына находился на рассмотрении", - сообщила она.



По ее словам, у погибшего остались сиротами двое детей - мальчик и девочка, недавно принятые в гражданство РФ.