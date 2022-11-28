



МИД Палестинской автономии: Коалиционные соглашения с Бен-Гвиром - катастрофа



Министерство иностранных дел Палестинской автономии прокомментировало соглашение, подписанное между партиями "Ликуд" и "Оцма Йегудит" в рамках переговоров по формированию правительства



В заявлении говорится: "Мы серьезно относимся к катастрофическим последствиям коалиционных соглашений - и, в частности, к последствиям полномочий, которые Нетаниягу предоставил Бен-Гвиру в отношении оккупированной палестинской территории."



Также сообщается, что "министерство вновь предупредило о последствиях соглашений для усилий по достижению спокойствия, особенно после того, как вооруженное ополчение поселенцев начало принимать организованный характер - в свете того, что они чувствуют, что после выборов в Израиле есть поддержка для этого - что может побудить их совершать преступления против палестинских граждан."