



Международные компании отменяют полеты в Израиль

В связи со сложной ситуацией в сфере безопасности начали отменяться рейсы международных компаний в Израиль. В настоящее время в Израиле продолжается обычная деятельность в соответствии с правилами безопасности. Пассажирам, планирующим сегодня вылететь в Израиль, рекомендуется уточнить у своих авиакомпаний, действительно ли рейсы выполняются по расписанию.



По сообщениям пассажиров, немецкая компания Lufthansa отменила рейс, который должен был вылететь из аэропорта Франкфурта в 14:00. Отменен рейс W6 1559 авиакомпании Wizzair, который должен был вылететь из аэропорта Варшавы в Киев в 10:40. Кроме того, отменен вылетевший рейс турецкой компании. Также был отменен рейс авиакомпании easyJet из Амстердама. Многие рейсы задерживаются, и в настоящее время неясно, будут ли они отменены.



Кроме того, в связи с просьбами сотен израильтян вернуться в Израиль, компания Arkia объявила о добавлении ночного рейса из Афин (Греция). Рейс вылетит из Афин в 01:25 по местному времени (между субботой и воскресеньем). Еще один рейс Arkia состоится сегодня ночью из Шарм-эль-Шейха в 01:25 по местному времени (между субботой и воскресеньем).