



Международная туристическая ярмарка в Лондоне представила "Палестину"

Международная туристическая ярмарка в Лондоне проводится уже в 44-й раз. И собирает около 4000 представителей почти из 200 стран, которые продают свои товары десяткам тысяч посетителей.В этом году представители Израиля не смогли присутствовать из-за военных действий.



Однако организаторы, судя по всему, не растерялись. И вот…



Страна чудес "Палестина" приглашает посетителей посетить такие замечательные места, как Ашдод и древний Бейт-Шеан, в то время как Газа позиционируется как город “с пляжами и цитрусовыми”.



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