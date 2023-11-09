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Международная туристическая ярмарка в Лондоне представила "Палестину"
09.11.2023 11:06 Катя Шульц

Международная туристическая ярмарка в Лондоне представила "Палестину"

Международная туристическая ярмарка в Лондоне проводится уже в 44-й раз. И собирает около 4000 представителей почти из 200 стран, которые продают свои товары десяткам тысяч посетителей.В этом году представители Израиля  не смогли присутствовать из-за военных действий.

Однако организаторы, судя по всему, не растерялись. И вот…

Страна чудес "Палестина" приглашает посетителей посетить такие замечательные места, как Ашдод и древний Бейт-Шеан, в то время как Газа позиционируется как город “с пляжами и цитрусовыми”.

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