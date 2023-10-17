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Между Израилем и США - огромный разрыв по гуманитарному вопросу в Газе
17.10.2023 19:48 Аркадий Бочаровский

Между Израилем и США - огромный разрыв по гуманитарному вопросу в Газе

Высокопоставленные политические деятели Израиля в преддверии визита в страну президента США Джо Байдена заявили, что "существует большой разрыв между тем, на что готов Израиль, и тем, что требуют американцы в отношении гуманитарной проблемы в Газе". 

Источники заявили: "Премьер-министр лавирует между этими давлениями". По словам источников, "Израиль готов ввести в сектор только минимум, чтобы не было гуманитарного кризиса, но требует гарантий, что это не дойдет до ХАМАСа".
 

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