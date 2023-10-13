



Meta заблокировала 800 тысяч акаунтов в соцсетях, поддерживающих ХАМАС

Собственник социальных сетей Facebook и Instagram, компания Meta, заявила, что будет блокировать на своих платформах все посты, поддерживающие движение ХАМАС, в то время как Европейский союз усиливает давление на компании, работающие в социальных сетях, в связи с ростом дезинформации.



В ответ на конфликт между Израилем и ХАМАС и информацию, распространяемую в социальных сетях, компания Meta заявила, что за первые три дня после атаки она удалила более 795 тыс. материалов на иврите или арабском языке.



Компания Марка Цукерберга заявила, что она также временно расширяет свою политику в отношении насилия и подстрекательства и удаляет контент, в котором четко указаны заложники, захваченные ХАМАС, даже если это делается с целью осуждения или привлечения внимания к их ситуации.



Компания Meta заявила, что ей известно об угрозах ХАМАС передать в эфир кадры с заложниками, и она оперативно удалит любой подобный контент и предотвратит повторное распространение его копий.



ХАМАСу запрещен доступ ко всем сайтам Meta.