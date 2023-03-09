Мэр Тель-Авива: это теракт, один из террористов убит
Вечером 9 марта три человека получили ранения в результате нападения со стрельбой в центре Тель-Авива. По первоначальной информации стрелявший ликвидирован.
Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что это был теракт и что один из террористов был убит. Хульдаи призвал протестующих против реформы покинуть район террористической атаки.
Советники премьер-министра Биньямина Нетаниягу рассказали ему о произошедшем во время выступления перед представителями еврейской общины в Риме.