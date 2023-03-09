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Мэр Тель-Авива: это теракт, один из террористов убит
09.03.2023 21:10 Аркадий Бочаровский

Мэр Тель-Авива: это теракт, один из террористов убит

Вечером 9 марта три человека получили ранения в результате нападения со стрельбой в центре Тель-Авива. По первоначальной информации стрелявший ликвидирован.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что это был теракт и что один из террористов был убит. Хульдаи призвал протестующих против реформы покинуть район террористической атаки.

Советники премьер-министра Биньямина Нетаниягу рассказали ему о произошедшем во время выступления перед представителями еврейской общины в Риме.
 

 

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