



Мэр Тель-Авива: это теракт, один из террористов убит

Вечером 9 марта три человека получили ранения в результате нападения со стрельбой в центре Тель-Авива. По первоначальной информации стрелявший ликвидирован.



Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что это был теракт и что один из террористов был убит. Хульдаи призвал протестующих против реформы покинуть район террористической атаки.



Советники премьер-министра Биньямина Нетаниягу рассказали ему о произошедшем во время выступления перед представителями еврейской общины в Риме.

