Мэр Шломи - жителям: будьте готовы к режиму ЧС
Глава городского совета Шломи Габи Нааман после сегодняшнего обстрела с территории Ливана призвал открыть убежища.
По его словам, все муниципальные сотрудники были призваны готовиться к любому сценарию.
"Я принимаю во внимание, что ситуация может перерасти в режим ЧС в полном смысле этого слова и потому призываю жителей быть готовыми. Аварийная система совета полностью активирована", - подчеркнул он.
Напомним, в ходе обстрела с территории Ливана были зафиксированы попадания в Шломи. Именно там впервые сработала сирена ракетной тревоги.
Gas station near Shlomi in northern Israel has reportedly been hit by a rocket from southern Lebanon pic.twitter.com/1aqyR9S4Yo— ELINT News (@ELINTNews) April 6, 2023
עדכון מהצפון, שלומי pic.twitter.com/WLtwhEmoDb— Fadi Amun | فادي أمون | פאדי אמון (@FadiAmun) April 6, 2023