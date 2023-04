Мэр Шломи - жителям: будьте готовы к режиму ЧС

Глава городского совета Шломи Габи Нааман после сегодняшнего обстрела с территории Ливана призвал открыть убежища.



По его словам, все муниципальные сотрудники были призваны готовиться к любому сценарию.



"Я принимаю во внимание, что ситуация может перерасти в режим ЧС в полном смысле этого слова и потому призываю жителей быть готовыми. Аварийная система совета полностью активирована", - подчеркнул он.



Напомним, в ходе обстрела с территории Ливана были зафиксированы попадания в Шломи. Именно там впервые сработала сирена ракетной тревоги.

Gas station near Shlomi in northern Israel has reportedly been hit by a rocket from southern Lebanon pic.twitter.com/1aqyR9S4Yo