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Мэр Шломи - жителям: будьте готовы к режиму ЧС
06.04.2023 18:17 Алина Груднева

Мэр Шломи - жителям: будьте готовы к режиму ЧС

Глава городского совета Шломи Габи Нааман после сегодняшнего обстрела с территории Ливана призвал открыть убежища.

По его словам, все муниципальные сотрудники были призваны готовиться к любому сценарию.

"Я принимаю во внимание, что ситуация может перерасти в режим ЧС в полном смысле этого слова и потому призываю жителей быть готовыми. Аварийная система совета полностью активирована", - подчеркнул он.

Напомним, в ходе обстрела с территории Ливана были зафиксированы попадания в Шломи. Именно там впервые сработала сирена ракетной тревоги.

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