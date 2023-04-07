



Мэр Сдерота: Израиль предоставляет "неприкосновенность террористам"

Некоторые местные лидеры на юге критикуют правительство за то, что они считают недостаточными действиями против террористов из Газы, которые обстреливали их города ракетами, в том числе выпустив более 40 ракет минувшей ночью.



"Мы должны принять это во внимание — в Газе нет мертвых террористов. Это означает, что эта политика предоставления иммунитета террористам, которые делают нашу жизнь невыносимой, продолжается", — говорит Алон Давиди, мэр города Сдерот, который является одним из наиболее пострадавших районов и где ночью был нанесен прямой удар по жилому дому.



"Я понимаю, что реальность сложная, потому что это происходит в Ливане и в нашем районе, но эта ракета не первая. В течение нескольких месяцев мы живет в реальности ракетных обстрелов", — добавил Давиди.



"Чтобы изменить эту ситуацию, мы должны действовать иначе. Пришло время правительству и премьер-министру принять политику их ликвидации", — потребовал мэр, отмечая многомесячную широкомасштабную антитеррористическую кампанию в Иудее и Самарии.



Израильские СМИ цитируют несколько других мэров местных и глав региональных советов на юге, которые заявили, что только целенаправленная ликвидация боевиков террористов из Газы "восстановит сдерживание".

