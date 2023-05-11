



Мэр Сдерота: делайте все, чтобы уничтожить террористов в Газе

Мэр Сдерота Алон Давиди приветствовал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.



Такое заявление он сделал в интервью 12-му каналу.

"Я смотрю на одну вещь. Неделю, две недели и три года назад израильское правительство не проявляло инициативы. Нам сказали, что это сложно", - сказал он.



По словам Давиди, если вернуться к такой практике, "горе будет" жителям юга, которые находятся на передовой.



"Я сказал премьер-министру: "Мы предоставим вам всю необходимую поддержку, чтобы нанести им вред и уничтожить их, но вполне вероятно, что в конце концов нам потребуется широкомасштабная военная операция по искоренению этих террористических организаций", — отметил он.

