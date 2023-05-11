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Мэр Сдерота: делайте все, чтобы уничтожить террористов в Газе
11.05.2023 21:05 Алина Груднева

Мэр Сдерота: делайте все, чтобы уничтожить террористов в Газе

Мэр Сдерота Алон Давиди приветствовал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.

Такое заявление он сделал в интервью 12-му каналу.
"Я смотрю на одну вещь. Неделю, две недели и три года назад израильское правительство не проявляло инициативы. Нам сказали, что это сложно", - сказал он.

По словам Давиди, если вернуться к такой практике, "горе будет" жителям юга, которые находятся на передовой.

"Я сказал премьер-министру: "Мы предоставим вам всю необходимую поддержку, чтобы нанести им вред и уничтожить их, но вполне вероятно, что в конце концов нам потребуется широкомасштабная военная операция по искоренению этих террористических организаций", — отметил он.
 

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