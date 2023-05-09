



Мэр Сдерота: дадим ЦАХАЛу время, чтобы расправиться с террористами

Мэр Сдерота Алон Давиди, отправившийся на мероприятия по сбору средств для города в США и Канаду, прокомментировал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.



Он поддержал ЦАХАЛ, силы безопасности, премьер-министра, министра обороны и правительство в попытках восстановить сдерживание террора.



"Жители Сдерота и его окрестностей будут твердо стоять в тылу и дадут ЦАХАЛу время, необходимое для того, чтобы расправиться с террористами, пытающимися навредить нам", - сказал он.



По словам Давиди, мир и безопасность должны вернуться в регион, чтобы население могло строить, развиваться и воспитывать детей в безопасности.



Напомним, в связи с угрозой ракетных обстрелов сотни жителей Сдерота готовятся к эвакуации.