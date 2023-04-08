



Мэр Кфар-Касем о теракте: это не путь для местных жителей

Мэр Кфар-Касем Адель Бадир резко осудил вчерашний теракт в Тель-Авиве, который был совершен жителем арабского города.



Об этом сообщает "Маарив".



"Это не путь местных жителей. Мы решительно осуждаем наезд, совершенный сегодня ночью, выражаем наши соболезнования семье жертвы и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы осуждаем любое причинение вреда невиновным и призывает к терпимости со всех сторон", - сказал он.



Бадир подчеркнул, что Кфар-Касем был и остается местом "для совместной жизни и общего стремления к миру".



