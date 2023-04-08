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Мэр Кфар-Касем о теракте: это не путь для местных жителей
08.04.2023 15:36 Алина Груднева

Мэр Кфар-Касем о теракте: это не путь для местных жителей

Мэр Кфар-Касем Адель Бадир резко осудил вчерашний теракт в Тель-Авиве, который был совершен жителем арабского города.

Об этом сообщает "Маарив".

"Это не путь местных жителей. Мы решительно осуждаем наезд, совершенный сегодня ночью, выражаем наши соболезнования семье жертвы и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы осуждаем любое причинение вреда невиновным и призывает к терпимости со всех сторон", - сказал он.

Бадир подчеркнул, что Кфар-Касем был и остается местом "для совместной жизни и общего стремления к миру".

 

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