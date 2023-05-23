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Мэр Иерусалима инвестировал миллионы в Рамадан
23.05.2023 08:05 Аркадий Бочаровский

Мэр Иерусалима инвестировал миллионы в Рамадан

Мэр Иерусалима Моше Леон дал большое интервью Ноаму Барнеа для газеты Едиот Ахронот. Среди прочего, Леон говорил об отношениях с арабами Восточного Иерусалима.

 "После беспорядков в Иерусалиме в Рамадан в 2021 году я встретился с мухтарами и членами административных советов районов", - рассказал  Леон. "Я спросил: Почему вы это делаете?

"Вы не знаете нашей культуры, - сказали они мне. В Рамадан люди бодрствуют всю ночь, чтобы спать днем. Так они справляются с постом. Молодым людям нечего делать ночью. Займите их делом.

"В тот момент я решил инвестировать миллионы в Рамадан. В этом году я потратил пять миллионов. Мы осветили все футбольные и баскетбольные площадки. Мы устроили культурные представления. Мы установили стенды у Дамасских ворот и Цветочных ворот. В итоге, несмотря на все предупреждения, Рамадан прошел спокойно. Это определенно возымело эффект.

 "Я не говорю, что с терроризмом покончено. Я говорю, что большинство жителей хотят жить с нами в мире".

"На мой взгляд, настоящие проблемы страны - это районы за разделительным забором, лагерь беженцев Шуафат, Кафр-Акаб и другие. Я беспокоюсь о жителях этих мест".

На вопрос: “Не было ли ошибкой аннексировать эти районы? Они принадлежат Рамалле”Леон ответил:   "На данный момент с ними ничего нельзя сделать. Люди, которые говорят, что они могут быть переданы ПА, ошибаются, ПА их не возьмет".

На вопрос “Поддерживаете ли вы евреев, селящихся в арабских кварталах?” Леон ответил:   "Я в этом не участвую", - сказал он. "Каждый еврей может делать то, что он хочет. В любом случае, в [Восточном] Иерусалиме не будет еврейского большинства". 

В настоящее время он инвестирует 80 миллионов шекелей в благоустройство улицы Султан Сулейман напротив Дамасских ворот, которая стала символом вражды между двумя половинами города. "Полупустой стакан наполняет меня отчаянием", - сказал Леон, - "поэтому я смотрю на стакан, наполовину полный".

 

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