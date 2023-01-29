



Мэр Иерусалима: "Атаки - результат подстрекательства"

Мэр Иерусалима Моше Лион в субботу вечером провел оценку ситуации после того, как накануне в городе произошло два теракта.



В ходе оценки социальные службы представили обновленную информацию о помощи, которую они оказали и окажут семьям погибших и пострадавших в результате теракта в Неве-Яаков. Об этом сообщает "Аруц Шева".



"После трудного Шаббата я объехал район и встретился с жителями района. Они пережили трудный, сложный и печальный Шаббат. Мы не должны мириться с "террористом-одиночкой". Мы должны убрать незаконное оружие, бороться с подстрекательством в социальных сетях и подстрекательстве в учебных заведениях и палестинской учебной программе. Все эти инциденты являются исключительно результатом подстрекательства", - заявил Моше Лион.

