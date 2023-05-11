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MDA: в результате попадания в Реховоте двое пострадавших
11.05.2023 18:38 Алина Груднева

MDA: в результате попадания в Реховоте двое пострадавших

В MDA подтвердили информацию о том, что в результате прямого попадания в здание в Реховоте два человека пострадали.

Соответствующее заявление сделал гендиректор MDA Эли Бин.

По его словам, ранеными оказались мужчина и женщина в результате повреждения здания.

По словам медиков, нога мужчины оказалась зажатой под обрушившейся балкой. Женщина получила легкие ранения. Оба находятся в сознании. Им оказана первая помощь.

По обновленным данным, поступившим в СМИ, один человек находится в критическом состоянии. Информация уточняется.

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