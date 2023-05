MDA: госпитализированы пятеро пострадавших в Реховоте

В MDA представили информацию о пострадавших в результате прямого попадания в дом в Реховоте.



"Врачи оказывают помощь и эвакуируют 5 пострадавших в больницу Каплан", - сказано в сообщении.



Уточняется, что четверо находятся в состоянии средней тяжести, один человек получил легкие ранения.



"Пострадавшему в тяжелом состоянии оказывают помощь на месте", - сказано в сообщении.

Update to the rocket attack on the residential building in Rehovot:



MDA EMTs and Paramedics are treating and evacuating 5 victims to Kaplan Hospital, including 4 in moderate condition, 1 mild.



A critically injured victim is being treated on scene. pic.twitter.com/SjUrmfBwwl