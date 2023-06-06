



Мать не пришла на похороны египетского террориста



Со вчерашнего вечера египетские СМИ публикуют новые подробности о террористе Мухаммеде Салехе, который служил полицейским в подразделении Батмаз (Центральная охрана), разновидности египетской пограничной службы.



Согласно публикациям, в то время как в социальных сетях ему придают статус героя, египетский режим позаботился о том, чтобы похоронить его тайно и без фотографий, которые стали бы символом. Даже его мать не пришла на похороны.



По словам источника, связанного с семьей египетского террориста, который на условиях анонимности дал интервью арабским СМИ, только ограниченное число членов семьи террориста Мухаммеда Салаха участвовали в погребении его тела. Кроме того, член семьи заявил, что семья Салаха вообще не знала о прибытии тела, вплоть до погребения.



Один из членов семьи Салаха рассказал, что в день нападения египетские силы безопасности арестовали его брата и дядю для допроса. Они не появлялись до семи утра следующего дня, когда представитель египетских сил безопасности позвонил семье и сообщил, что они едут хоронить его тело. Мать Салаха не присутствовала на похоронах, и член семьи объяснил, что из-за короткого срока, прошедшего между получением уведомления и похоронами, большинство из них не смогли присутствовать на похоронах, включая его мать, которая живет в Каире.

