Мать девушки, чье обнаженное тело возили по Газе: мне сказали, что она жива
Похищение 22-летней Шани Лук, молодой женщины немецкого происхождения, выросшей в Израиле, получило широкую огласку и распространение по всему миру как одна из самых леденящих душу сцен с начала операции "Железные мечи" в стране.
Обитатели Газы сняли ее в бессознательном состоянии, частично обнаженная, возили на пикапе террористы. На улице вокруг кровожадная толпа ликовала и оскверняла ее тело. После этого ее мать сообщила, что ей стало известно, что ее дочь еще жива, но находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Газы.
Откровение - если это действительно правда - дает проблеск надежды отчаявшейся семье Лук, которой пришлось увидеть шокирующие кадры своей похищенной дочери.
Ее мать, Рикарда Лeк, заявила немецкой медиасети Bild: "Теперь у меня есть доказательства того, что Шани жива, но страдает от тяжелой черепно-мозговой травмы и что она находится в критическом состоянии. Каждая минута имеет решающее значение. Необходимо принять меры, чтобы вытащить ее оттуда".