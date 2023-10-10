



Мать девушки, чье обнаженное тело возили по Газе: мне сказали, что она жива

Похищение 22-летней Шани Лук, молодой женщины немецкого происхождения, выросшей в Израиле, получило широкую огласку и распространение по всему миру как одна из самых леденящих душу сцен с начала операции "Железные мечи" в стране.



Обитатели Газы сняли ее в бессознательном состоянии, частично обнаженная, возили на пикапе террористы. На улице вокруг кровожадная толпа ликовала и оскверняла ее тело. После этого ее мать сообщила, что ей стало известно, что ее дочь еще жива, но находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Газы.



#Breaking: Shani Louk, one of the attendants of the music festival in Israel, who was seen in the back of the pick up truck driven by Palestinians, reportedly, is alive and in critical condition in a Hamas hospital. The men pictured were driving her to safety.



Source: Bild pic.twitter.com/ZdAlzhBILE — Denis Rogatyuk (@DenisRogatyuk) October 10, 2023

Откровение - если это действительно правда - дает проблеск надежды отчаявшейся семье Лук, которой пришлось увидеть шокирующие кадры своей похищенной дочери.Ее мать, Рикарда Лeк, заявила немецкой медиасети Bild: "Теперь у меня есть доказательства того, что Шани жива, но страдает от тяжелой черепно-мозговой травмы и что она находится в критическом состоянии. Каждая минута имеет решающее значение. Необходимо принять меры, чтобы вытащить ее оттуда".