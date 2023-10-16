



Массовые аресты подстрекателей к террору

Усиленная оперативная подготовка полиции Иерусалима к борьбе с подстрекательством к терроризму и насилию продолжается. С момента начала войны около полутора недель назад и до настоящего времени в Иерусалимском округе было арестовано и допрошено 63 человека, подозреваемых в подстрекательстве, отождествлении с терроризмом или поддержке терроризма, причем большинство из них совершали эти действия в социальных сетях.



Не так давно был арестован подозреваемый в возрасте 20 лет, палестинский житель Иудее и Самарии, работающий на фабрике в промышленном районе Атарот в Иерусалиме, который опубликовал в социальных сетях видеоролики поддержки и идентификации с ХАМАС, на которых видна процессия вооруженных террористов военного крыла ХАМАС и убийственный теракт на юге страны, а на заднем плане звучат зажигательные песни Подозреваемый был арестован и передан в судебный участок Иерусалимского округа.



В одном из случаев за последние сутки были арестованы двое подозреваемых жителей Восточного Иерусалима по подозрению в размещении в социальных сетях сообщений с подстрекательскими словами и поддержкой кровавых акций ХАМАС. В публикациях содержатся документы с надписями: "Сегодня мы победим их, и они не победят нас".



В другом случае поступило сообщение о поваре одного из ресторанов в центре Иерусалима (Иссауия, 24), который опубликовал подстрекательские высказывания и поддержку террористической организации "Хамас" и угрожал совершить теракт в ресторане после того, как его уволили с работы. Сотрудники полиции Шалем, начавшие расследование, вскоре вышли на след подозреваемого, который был арестован и передан для допроса. Сегодня на слушаниях в окружном суде срок его содержания под стражей был продлен до 19.10.