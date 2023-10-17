Массивные разрушения в Газе после 10 дней бомбардировок

أسقطت #إسرائيل أكثر من عشرة آلاف قنبلة على قطاع #غزة في أسبوع، أي ضعف ما ألقته الولايات المتحدة على أفغانستان خلال عام



ما يعادل ربع قنبلة هيروشيما النووية.#غزة_الآن #IsraelGazaWar #IsraelTerrorists #فلسطين #معبر_رفح #السفير_الإسرائيلي #PalestineGenocide #GazaAttack pic.twitter.com/jsRQgOECDz