Новости » Арабо-израильский конфликт 17.10.2023 07:08 Аркадий Бочаровский Массивные разрушения в Газе после 10 дней бомбардировок أسقطت #إسرائيل أكثر من عشرة آلاف قنبلة على قطاع #غزة في أسبوع، أي ضعف ما ألقته الولايات المتحدة على أفغانستان خلال عام ما يعادل ربع قنبلة هيروشيما النووية.#غزة_الآن #IsraelGazaWar #IsraelTerrorists #فلسطين #معبر_رفح #السفير_الإسرائيلي #PalestineGenocide #GazaAttack pic.twitter.com/jsRQgOECDz — الشؤون العسكرية (@mjrdzayr337191) October 17, 2023 Арабские СМИ демонстрируют записи с массивными разрушениями в Газе после 10 дней бомбардировок. دمار هائل في غزة بعد 10 أيام من العدوان الإسرائيلي #طوفان_الاقصى #غزة #غزة_تحت_القصف #غزة_تباد #القدس #فلسطين #الميادين_Go pic.twitter.com/CHUXqasL6a — Almayadeen Go الميادين (@almayadeengo) October 16, 2023 Читайте нас в Telegram