Новости » Арабо-израильский конфликт
17.10.2023 07:08 Аркадий Бочаровский

Массивные разрушения в Газе после 10 дней бомбардировок

Арабские СМИ демонстрируют записи с массивными разрушениями в Газе после 10 дней бомбардировок.
 

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