



Массированные удары: возможностям сопротивления ХАМАСа нанесен большой ущерб

Силы ЦАХАЛа в воздухе, на суше и на море начали обстрел Газы около 17:30 27 октября.



Обстрел продолжался около полутора часов и стал одним из самых масштабных с начала войны. По словам военных, ЦАХАЛ атаковал такие объекты на всей территории Газы, как оборонительные туннели, склады взрывчатки, противотанковые посты, наблюдательные пункты, гнезда минометных расчетов и снайперов и другие цели. По данным источников, удары наносились по подземным инфраструктурам в глубине палестинской территории, военным базам, командным пунктам и центрам управления, местам сбора и укрытия террористов.



По оценке официальных представителей ЦАХАЛа, уничтожение целей нанесло значительный ущерб возможностям, которые ХАМАС подготовил для противостояния наземному вторжению ЦАХАЛа, и привело к гибели многих боевиков.



Палестинцы утверждают, что в результате атак были отключены источники электроэнергии в Газе и большая часть инфраструктуры интернета. Представители армии в беседе с Walla! заявили, что в настоящее время электричество в Газе работает в основном за счет генераторов и солнечных систем. По словам военных, большинство ракетных пусков осуществляется с помощью систем дистанционного управления. ЦАХАЛ намерен воспользоваться нарушением работы командно-контрольных систем ХАМАС из-за нехватки электричества.



Официальные представители ВВС говорят, что как только начнется наземная операция, солдатам предоставят воздушное прикрытие, "подобного которому никогда еще не было ранее", ни в ходе боевых действий в секторе Газа, ни в Ливане. ВВС с беспрецедентной быстротой отреагируют на требования командиров на местах и уничтожат угрозы, используя различные ракеты и бомбы. В воздушной операции примут участие истребители, вертолеты, дистанционно управляемые самолеты и другие формирования, и "сюрпризы такого рода, с которыми палестинцы до сих пор не сталкивались".