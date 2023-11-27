



Маск согласился: ХАМАС должен быть уничтожен

Американский миллиардер Илон Маск, прибывший с официальным визитом в Израиль, согласился, что террористическая организация ХАМАС должна быть уничтожена.



На такой вопрос он ответил во время live чата в социальной сети X (ранее Twitter).



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Предприниматель согласен, что нет другого выбора, кроме как уничтожить ХАМАС, чтобы обеспечить лучшее будущее для Газы.



Также он согласился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу относительно того, что эта террористическая организация хочет геноцида еврейского народа. Маск отметил, что хотел бы помочь восстановить Газу после войны.



