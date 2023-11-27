Новости » Арабо-израильский конфликт
Маск согласился: ХАМАС должен быть уничтожен
27.11.2023 15:45 Алина Груднева

Маск согласился: ХАМАС должен быть уничтожен

Американский миллиардер Илон Маск, прибывший с официальным визитом в Израиль, согласился, что террористическая организация ХАМАС должна быть уничтожена.

На такой вопрос он ответил во время live чата в социальной сети X (ранее Twitter).

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Предприниматель согласен, что нет другого выбора, кроме как уничтожить ХАМАС, чтобы обеспечить лучшее будущее для Газы.

Также он согласился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу относительно того, что эта террористическая организация хочет геноцида еврейского народа. Маск отметил, что хотел бы помочь восстановить Газу после войны.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы