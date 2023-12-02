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Макрон призывает к освобождению заложников и прекращению огня в Газе
02.12.2023 16:30 MIGnews.com

Макрон призывает к освобождению заложников и прекращению огня в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает активизировать усилия по достижению  прекращения огня в Газе.

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"Эта ситуация требует активизации усилий для достижения прочного прекращения огня, освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом, предоставления более срочной помощи Газе и обеспечения безопасности Израиля", - сказал он на пресс-конференции в кулуарах климатических переговоров COP28 ООН в Дубае.
 

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