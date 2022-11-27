



Майские беспорядки: двое осуждены за избиение солдата в Яффо

Двое израильских арабов были осуждены окружным судом Тель-Авива в рамках сделки о признании вины, после того как они признали участие в избиении солдата в Яффо во время беспорядков в мае 2021 года.



Об этом сообщает Times of Israel.



23-летний Мохаммед Айяш был признан виновным в подстрекательстве к террору и насилию по этому делу. Прокуратура будет добиваться наказания в виде 22 месяцев лишения свободы, условного наказания и штрафа.



Али Мисри, 20 лет, был осужден за нападение при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура будет добиваться пяти лет лишения свободы, штрафа и компенсации раненому солдату.